EVN u takua me protestuesit për zgjidhjen e problemeve

Takimi mes përfaqësuesve të EVN-së dhe protestuesve kundër kësaj kompanie ka përfunduar pa ndonjë epilog konkret. Pas takimit, përfaqësuesit e sektorit civil që protestuan në Tetovë kundër EVN-së njoftuan se kanë marrë premtimin nga drejtuesit e kompanisë se problemet do të zgjidhen. Megjithatë, për këto premtime nuk kanë marrë asnjë garanci me shkrim.

Pas takimit të sotëm ku patëm një diskutim të hapur dhe konstruktiv, na u premtua se problemet që i takojnë EVN-së hap pas hapi do të zgjidhen, përgjigje me shkrim do të marrim në ditët në vijim dhe do ju informojmë të gjithëve – tha Blerim Fejzuli, Këshilli I Protestuesve kundër EVN.

Kompania EVN dha disa propozime konkrete të cilat janë në kompetencat e saj. U morëm vesh që ato tua dërgojmë me shkrim, me qëllim që të kenë informacion mbi afatet dhe mënyrën se si do të zgjidhet problemi. Ne edhe gjatë fundjavës punuam mbi kërkesat e dorëzuara nga ana e tyre, dhe do të fillojmë t’i realizojmë në periudhën e ardhshme – deklaroi Atanas Kovacevski, zëdhënës i EVN-së.