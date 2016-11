EVN Maqedoni ka fituar shpërblimin e parë për projektin “Nxitja e shprehive të leximit”

Projekti për nxitjen e shprehive të leximit të kompanisë EVN Maqedoni e ka fituar çmimin e parë për praktikën me përgjegjësi më të madhe shoqërore për vitin 2015 në kategorinë e investimit në komunitet. Në këtë kategori zakonisht ka konkurrencë më të madhe të ndarjes kombëtare të shpërblimeve për praktikat me përgjegjësi shoqërore, ndarje e cila edhe këtë vit organizohet me përkrahje të Ministrisë së Ekonomisë.

Qasja sistematike dhe inovative drejt krijimit të shprehive të leximit është karakteristika kryesore e projektit të shpërblyer të kompanisë EVN Maqedoni. Projekti ka filluar me realizim në dhjetor 2014 dhe është realizuar gjatë tërë vitit 2015. Ideja ka ardhur nga nevoja për të promovuar shërbimin e re të kompanisë EVN – fatura elektronike.

Kursimin e letrës që përdoruesit e realizonin me paraqitjen e faturës elektronike në vend të faturës së shtypur për energji elektrike, kompania EVN e ka shndërruar në tri përmbledhje tregimesh, nga gjithsej 14 autorë vendas të cilët deri atëherë nuk kanë pasur mundësi për të publikuar veprat e tyre, me një tirazh prej më shumë se 3.000 kopje. Me këtë ka përfunduar faza e parë e projektit, e njohur në opinion si “Krijo një libër”.

Në fazën e dytë, projekti i ka përfshirë edhe më të rinjtë si një grup qëllimi. Ishin hapur 3 salla moderne leximi në Shkup, Manastir dhe Strugë, ku realizoheshin punëtori për nxitjen e shprehive të leximit dhe kreativitetit te fëmijët përmes metodave interaktive dhe moderne. Përveç punëtorive në të cilat kanë marrë pjesë më shumë se 200 fëmijë, në kuadër të projektit ishin organizuar më shumë ngjarje, duke përfshirë: Maskenballin e 1 Prillit për fëmijë, të frymëzuar nga karaktere librash, leximin e natës me rastin Ora e planetit Tokë, promovimin e Panairit të librit dhe ditët e hapura në sallat për lexim.

Projekti është realizuar me një numër të madh të partnerëve të sektorit qytetar dhe privat, si edhe me ndihmën e vetëqeverisjes lokale. Rezultatet e projektit janë pozitive, kurse si një vlerë e përhershme mbeten librat e botuar, por edhe sallat e leximit që përdoren nga ana e bashkësive lokale në Shkup, Manastir dhe Strugë.

Ndërsa, kompania EVN këtë vit feston jubileun 10 vjeçar nga hyrja e saj në Maqedoni. Në 10 vitet e fundit, kompania gradualisht dhe në mënyrë strategjike e ka zhvilluar segmentin e përgjegjësisë shoqërore. Deri tani, EVN Maqedoni është shpërblyer madje 14 herë në ndarjen kombëtare të shpërblimeve për praktikat me përgjegjësi shoqërore, në të gjitha 5 kategoritë e ndryshme, duke u bërë një nga kompanitë më të shpërblyera në Maqedoni.

