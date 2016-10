Emigranti shqiptar me veshje kombëtare në New York më 1910 – FOTO

Shumë nga 12 milionë njerëz që kanë hyrë në SHBA përmes ishullit Ellis në New York kishin veshje tradicionale të vendlindjes.

The Guardian ka publikuar një artikull me fotografi pa ngjyra të emigrantëve nga vitet ’90-ta të bëra nga shefi i regjistrit Augustus Francis Sherman. Në një nga fotot është edhe një ushtar shqiptar me veshje kombëtare.

Koloristët e ‘Dynamichrome’ i kanë shndërruar ato në foto me ngjyra. Ato do të jenë pjesë e librit të quajtur “The Paper Time Machine” nga Wolfgang Wilding dhe Jordan Lloyd.

Fotoja e ushtarit shqiptar në veshje kombëtare, shkruan The Guardian, është rreth vitit 1910 me qeleshe, forma e së cilës është përcaktuar kryesisht nga rajoni. Jeleku i tij është i zbukuruar me gërsheta të qëndisura mëndafshi ose pambuku. Ngjyrat dhe dekorimi tregon rajonin prej nga vjen bartësi i saj dhe gradën e tij sociale.



Shqiptari 1910



Grua italiane 1910



Algjeriani 1910



Grua ruse 1910



Grua norvegjeze



Rumuni 1910



Danezi 1909



Grua holandeze 1910



Greku 1910



Bavarezi 1910



Rumuni 1906|



Kozaku



Grua franceze 1906

