Ekspertët: Krizë kushtetuese nëse Ivanov nuk ia jep mandatin Zaevit

Nga Presidenca nuk përgjigjen nëse kreu i shtetit, Gjorgje Ivanov do t’i jep mandatin Zoran Zaevit, nëse lideri i LSDM-së arrin të grumbulloj 61 firmat e kërkuara për formimin e Qeverisë së re. Në rast se Ivanovi refuzon t’ia jep mandatin Zaevit, atëherë sipas profesorit, Temelko Ristevski, kryetari i shtetit do të shkakton krizë të thellë kushtetuese.

Nëse edhe përkundër grumbullimit të shumicës parlamentare, Ivanovi vendos mos t’ia jep mandatin Zaevit, atëherë kryetari i shtetit do të shkakton krizë të thellë kushtetuese me pasoja të paparashikueshme dhe të dëmshme për shtetin dhe për këtë mund penalisht të përgjigjet për keqpërdorimin e detyrës zyrtare – deklaroi Temelko Ristevski, ish-gjykatës.

Presidenti Ivanov përveç që ka kërkuar nga partitë sigurimin e nënshkrimeve për dhënien e mandatit, ia mund të kërkojë edhe programin qeveritar bazuar në disa prononcimet ku ka theksuar se nuk do të mandanonte asnjë lider nëse programi del është kornizave kushtetuese. Për ish-prokurorin publik Aleksandër Nakov, kryetari i shtetit nuk ka ingerenca për të kërkuar kërkuara një gjë të tillë pasi në bazë të kushtetutës programin mbi punën e qeverisë dorëzohet dhe miratohet vetëm se në Kuvend.

Kryetari i shtetit nuk ka ingerenca të tilla Kushtetuese, ai nuk mund të kushtëzoj mandatarin ose bartësin e mandatit, pa marr para sysh kush është, me kërkimin e programit qeveritar ose me vendosjen e sugjerimeve të tij se si duhet të duket programi qeveritar. Me këtë sjellje, kryetar bënë shkeljen e Kushtetutës dhe kjo është vepër penale për të cilën sipas ligjit, duhet mbajë përgjegjësi – tha Aleksandar Nakov, ish-prokuror.