Ekskluzive: BDI dhe VMRO arrijnë marrëveshje për koalicion

Portali maqedonas opozitar “Maktel” respektivisht botuesi i saj i njohur si Sashe Politiko pak më parë ka njoftuar se VMRO dhe BDI kanë arritur marrëveshje koalicioni për qeveri të re. Sipas tij BDI ka luajtur një lojë maestrale së bashku me VMRO-në që do u’a kishin zili edhe komunistët e vjetër shkruan Politiko. Sipas tij BDI shfrytëzoi BESE-n dhe Aleancën për Shqiptarët të nënshkruajnë platformën me kërkesa shqiptare kështu që ata sot refuzuan qeverisje me Gruevskin ndërsa Ahmeti tani del i pastër para Ramës dhe Thaçit në Kosovë. Sipas Politikos, VMRO ka pranuar në parim platformën por se a do të realizojë ajo është çeshtje tjetër.Shqipmedia