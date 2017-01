Ekonomia e Maqedonisë, Analizë: Biznesi e pret politikën

Maqedonia e përcolli edhe një vit turbulent ekonomik, me rritje të ulët ekonomike, rritje të borxhit publik, si dhe me krizë politike që ishte edhe faktori kryesor përkufizues për udhëheqjen e biznesit në vitin 2016.

Ekonomia e Maqedonisë vitin 2016 e filloi me presionin e madh të krizës politike, anulimit dy herë të zgjedhjeve dhe Marrëveshjen e Përzhinës, e cila hapi rrugën që së paku të zbuten tensionet politike në shtet. Me një buxhet sërish të lartë prej 3.3 miliardë euro për vitin 2017, gjysma e parave sërish shkon për paga, pensione dhe transfere sociale. Rritja ekonomike mbështetej në një pjesë të madhe në ndërtimtari, që financohet me kredi të shtrenjta nga jashtë të cilat duhet të kthehen së bashku me kamatat në vitet në vijim. Ngadalësimin e ekonomisë e kanë theksuar në raportet e tyre edhe institucionet e ndryshme relevante financiare ndërkombëtare.



Kriza ndryshoi projeksionin e PBB-së

Kriza politike dhe vërshimet ndikuan që ekonomia e Maqedonisë të ketë ulje të Prodhimit të Brendshëm Bruto që në vend të planifikimit prej 3.7, sivjet do të arrijë 2.1 për qind, publikoi në muajin nëntor Komisioni Evropian në parashikimin ekonomik të vjeshtës për shtetet anëtare dhe shtetet kandidate për anëtarësim në BE. Në raport theksohet se pasiguria politike merr haraçin e saj në Maqedoni, andaj pas rritjes prej 3.7 për qind në vitin 2015, e mbështetur nga konsumi i fuqishëm privat dhe publik si dhe eksporti, rritja ekonomike dukshëm është ngadalësuar në gjysmën e parë të 2016, si rrjedhojë e investimeve të dobëta dhe ngadalësimit të rritjes së konsumit personal, si refleksion i krizës afatgjate politike.

Në rast se vazhdon kriza politike, ajo do të ketë efekte negative të besimit që do të kufizojnë konsumin personal, të përforcuara me uljen e të ardhurave si rrjedhojë e uljes së transfereve private, ndërsa edhe investimet në sektorin privat do të mbeten të dobëta. Banka Botërore në raportin e nëntorit kushtuar rajonit të Evropës dhe Azisë qendrore, ka parashikuar rritje ekonomike të kufizuar në 2 për qind, për shkak të vazhdimit të krizës politike në vitin 2016. Në rast të përfundimit të saj, rritja ekonomike do të jetë 3.3 përqind në 2017 dhe 3.7 për qind në 2018. Në raport theksohet se situata politike mbetet rreziku kryesor në periudhë afatshkurtër, ndërsa rreziku i rritur fiskal për shkak të tempos së shpejtë të rritjes së borxhit shtetëror mund të ndikojë negativisht në rritjen ekonomike në suaza afatmesme.

Sipas Bankës Botërore, realizimi i konsolidimit fiskal apo shtrëngimit të rripit me politikën e qëndrueshmërisë fiskale dhe ulja e borxhit publik do të ndihmojnë në suaza afatgjate në menaxhimin e rreziqeve të tilla. Në raport theksohet se për shkak të jostabilitetit të zgjatur në shtet kanë reaguar në mënyrë negative investitorët privat. Si lëvizës kryesor të rritjes ekonomike nga Banka Botërore theksohen konsumi privat dhe rritja e investimeve, sidomos të investimeve publike të lidhura me ndërtimin e dy autostradave të reja. Si rrjedhojë e ngërçit politik në vitet e kaluara kemi edhe nivel të ulët të investimeve të huaja.

Ekonomistët thonë se kriza politike hamend kompanitë e huaja që të investojnë kapitalin e huaj në shtet me klimë jostabile politike. Deri në fund të muajit shtator në Maqedoni kanë hyrë 199 milionë euro investime të huaja, që kur minusohen 22 milionë euro e që në këtë periudhë kanë kthyer jashtë investitorët e huaj tek kompanitë amë, apo si dividendë del se janë realizuar investime prej 177 milionë euro në nëntë muajt e parë të vitit. Edhe në vitin 2016 parashikohet që të kemi më pak investime të huaja se Kosova, Shqipëria dhe Serbia. Në vitin 2015 në vend kanë hyrë investime të huaja në vlerë prej 157 milionë euro, në vitin 2014 niveli i tyre ka qenë 205 milionë euro dhe në vitin 2013 ato kanë qenë 252 milionë euro. Kjo është për gjysmë më pak se në vitin 2007 kur investimet e huaja kishin vlerën prej 506 milionë euro. Gjithashtu me 165 euro për kokë banori, me investime e huaja në vitin 2014 Maqedonia është vetëm para Bosnje Hercegovinës me 147 euro për kokë banori. Mali i Zi është i pari me 800 euro, ndërsa lartë renditet edhe Shqipëria me 343 euro dhe Serbia me 232 euro investime të huaja për kokë banori në vitin 2014.



Edhe turizmi i ndikuar nga jostabiliteti politik

Gjithashtu jostabilitetit politik ka pasur ndikim edhe në turizmin vendor. Vitin që e lëmë pas me krizën politike dhe rutën e refugjatëve që kalonte tek ne është ulur edhe numri i mysafirëve të huaj dhe pati anulime të aranzhmaneve. Në rivierën e Ohrit dhe Strugës, sipas esnafit të turizmit, u shënua ulje e numrit të fjetjeve për rreth dhjetë për qind. Nga ana tjetër, kompanitë vendore ankohen se kanë humbur kohë të çmueshme në vitin 2016 për të realizuar rritje më të madhe si dhe investime për shkak të krizës politike dhe mosfunskonimit të institucioneve. Paqartësia politike i shkakton kokëçarje më të madhe biznesit dhe kompanive private. Ambienti i paqartë politik ndikoi edhe në stagnimin ekonomik. Afaristët në pritje të stabilizimit politik kanë ngadalësuar aktivitetin ekonomik dhe si të parat u goditën investimet e kompanive.

Përfaqësuesit e sektorit të biznesit vlerësojnë se pa stabilitet ekonomik dhe social nuk mund të pritet hyrje e numrit më të madh të investimeve të huaja, dhe as që afaristët vendor të marrin guximin më shumë të investojnë në kapacitete të reja dhe të hapin vende të reja të punës. Sipas numrit një të Konfederatës së biznesit në Maqedoni, Mile Boshkov, të gjithë kompanitë të shtyra nga paqartësia politike kalkulojnë dhe taktizojnë në aspekt të kursimit dhe investimeve, andaj edhe në kushte të tilla politike kemi pak biznese që realizojnë rritje më të madhe se pesë për qind.

“Ky ambient jo i favorshëm i zhvillimit të biznesit sjell edhe deri tek ulja e prodhimit si dhe heqja dorë nga investimet. Andaj, sfida më e madhe për firmat është si ta mbajnë gjallë biznesin në kushte e një paqartësie të madhe politike që ndikon edhe në punën e tyre. Në këtë drejtim, afaristët janë të detyruar të vazhdojnë të taktizojnë, jo menjëherë të fillojnë me aktivitetet investuese dhe të orientohen jo në zhvillim dhe në investime, por në taktizim se si të mbijetohet. Edhe pse një pjesë e konsiderueshme e biznesit kanë edhe të holla edhe ide për investime, megjithatë ato janë në pritje se çka do të ndodhë në të ardhmen me ambientin e biznesbërjes në vend”, thotë Mile Boshkov, kryetar i Konfederatës së Biznesit të Maqedonisë.



2017-ta, vit përplot me probleme

Edhe nga Oda ekonomike e Maqedonisë veriperëndimore(OEMVP) vlerësojnë se viti i kaluar ishte mjaft i rëndë për biznesin si rrjedhojë e krizës politike, duke theksuar se edhe 2017-ta do të jetë përplot me probleme dhe sfida që e presin biznesin vendor.

“Ashtu si në vitin 2016-të, edhe 2017-ta do të jetë me shumë sfida të mëdha, duke filluar nga zgjedhja e qeverisë së re e deri në zgjedhjet lokale. Ambienti i biznesit do të jetë edhe më i vështirë se vitin që lamë pas, pasi që edhe në nivel global parashikimet për rritje ekonomike nuk tregojnë shenja shumë pozitive. Nëse marrim parasysh të gjitha rrethanat, treguesit ekonomik, do të kemi lëvizje të vogla pozitive duke filluar nga rritje ekonomike e PBV-së e cila, sipas analizës sonë, do të jetë në mes 2 dhe 3 për qind”, thotë drejtori i OEMVP-së, Fatmit Bytyqi.

Sipas tij, duke ju referuar platformave ekonomike të partive politike, me siguri se do të vazhdohet me huamarrje të reja, ndërsa disa prej tyre kanë vendosur një objektiv për borxhin publik për të arritur në 60 për qind të PBV-së.

“Mbi të gjitha, në këtë kohë ne kemi nevojë për një rezultat përfundimtar të zgjedhjeve në periudhën më të shkurtër kohore të mundur, për të formuar një qeveri e cila do të hap rrugën e zgjidhjes së problemeve. Ne në mënyrë konzistente kërkojmë që qeveria e ardhshme të jetë transparente dhe llogaridhënëse, së paku ta implementojë Ligjin për zhvillim të barabartë rajonal dhe të mundëson kushte më të mira për të bërë biznes për kompanitë vendore dhe jo të vazhdojë me avazin e vjetër të subvencionimit me kontrata të fshehura për kompanitë e huaja në kurriz të taksapaguesve vendor”, thekson drejtori i Odës ekonomike të Maqedonisë veriperëndimore, Fatmir Bytyqi.

Nevojitet ri-industrializimi i vendit

Nga ana tjetër, përfaqësues të tjerë të biznesit në Maqedoni, theksojnë se prioritet i parë dhe kryesor për Maqedoninë në vitin e ardhshëm është ri-industrializimi i vendit.

“Në të ardhmen nuk mund të presim rritje të mëtejshme ekonomike që do të mbështetet nga ndërtimtaria e ndihmuar me huazime të ndryshme, si dhe ndërtimit të projekteve të ndryshme infrastrukturore. Gjithashtu në të ardhmen do të ballafaqohemi edhe me problemin e mosrritjes së borxhit publik. Pra, fokusi nevojitet të vendoset tek rritja e konkurrencës së ekonomisë vendore, inovacioneve të reja, rritjes së produktivitetit etj. Pra, patjetër duhet të rrisin fuqinë ekonomike të kompanive tona vendore që nesër të jenë konkurruese edhe në tregun evropian e jo të shkelen nga kompanitë e huaja. Kompanitë tona nevojitet të orientohen tek krijimi i produkteve dhe shërbimeve të reja me vlerë të shtuar në sektorë të ndryshëm, qoftë tekstil, bujqësi apo teknologji informatike”,thotë Angel Dimitrov, kryetar i Organizatës së Punëdhënësve të Maqedonisë.

Sipas tij, ekonomia duhet të orientohet në mbështetjen më të madhe në hapjen e fabrikave të reja me prodhime cilësore të orientuara në eksport, edhe për shkak se në administratë më nuk ka hapësirë për punësime.

“Punësimet e reja mund t’i presim vetëm në sektorin privat të orientuar në eksport të prodhimeve dhe shërbimeve. Gjithashtu, rritja e eksportit dhe mundësive ekonomike të kompanive vendore do të përmirësojë edhe një nga dobësitë e ekonomisë vendore, atë të minusit në këmbimin tregtar dhe deficitit tregtar. Njëherazi fuqizimi i kompanive tona në aspekt ekonomik do të zbusë në mos edhe do të zgjidhë edhe një nga problemet kryesore të biznesit, atë të vonesës së pagesave të ndërsjella midis kompanive, që si problem nuk mund të zgjidhet me ligj, por vetëm në rast se kompanitë janë në mënyrë të mjaftueshme të fuqishme dhe posedojnë para që me kohë të paguajnë borxhet e tyre”, shpjegon më tej Dimitrov disa nga kahet se nga duhet të lëvizë ekonomia vendore në të ardhmen.

Orientimin drejt hapjes së vendeve të reja të punës e vërtetojnë edhe të dhënat për zvogëlimin e numrit të kapaciteteve prodhuese në Maqedoni, prej 8251 në vitin 2012 në 7675 në vitin 2014.

Krahasimi i shifrave të fabrikave aktive tre vitet e kaluara tregon se në periudhën 2012-2014, në Maqedoni janë mbyllur 576 fabrika. Prej kapaciteteve përpunuese që janë mbyllur dominojnë ato në industrinë e veshmbathjes dhe tekstilit, të përpunimit të drurit dhe mobileve dhe të industrisë metalike. Për përfaqësuesit të biznesit, mbyllja e afër tetë për qind të kompanive në sektorin e industrisë përpunuese është shqetësuese dhe është një pasqyrë e vështirësive të mëdha me të cilat ballafaqohen afaristët në vend ku si problem kryesor paraqitet mungesa e mjeteve qarkulluese.



Mungon “keshi”

Mungesën e parave të gatshme për biznesin në vitin 2015 si trend vazhdoi edhe në 2016-tën , tregojnë edhe analizat e Bankës Popullore . Afër 40 për qind e bizneseve në Maqedoni në vitin 2015 kanë punuar me humbje si rrjedhojë e mungesës së të ardhurave të mjaftueshme dhe parave të gatshme ,uljes së qarkullimit dhe konsumit të qytetarëve dhe pamundësisë që të mbulohen harxhimet e ndryshme.

Sipas raportit të Bankës Popullore të Maqedonisë kushtuar stabilitetit financiar për vitin 2015, më shumë se 37 për qind e numrit të përgjithshëm të subjekteve në sektorin korporativ kanë treguar humbje. Me fjalë të tjera, një pjesë e madhe e biznesit sërish ballafaqohet me dobësinë e vjetër të vonesës së pagesës së obligimeve, që vjen si rrjedhojë e pozitës së rëndë të subjekteve ekonomike që ballafaqohen me problemet e likuiditetit për shkak të vështirësive me pagesën e kërkesave të tyre. Sfidë tjetër për zhvillimin social, ekonomik dhe politik të Maqedonisë në vitet e ardhshme mbetet edhe zhvillim jo i barabartë rajonal, ku Rajoni i Shkupit është tre herë më i zhvilluar se rajoni i Pollogut.

Në kryeqytetin e Maqedonisë, Prodhimi i Brendshëm për kokë banori është 348.915 denarë në raport me 118.672 denarë për kokë banori në Tetovë dhe Gostivar. Në ndërkohë, Ligji për zhvillimin e barabartë rajonal shumë pak ka arritur të sigurojë një nga qëllimet e tij, atë të zhvillimit të barabartë dhe të qëndrueshëm në tërë territorin e Republikës së Maqedonisë, zvogëlimin e pabarazive ndërmjet dhe në kuadër të rajoneve të planit, rritjen e konkurrencës së rajoneve të planit nëpërmjet forcimit të kapacitetit të tyre të inovacionit, shfrytëzimit optimal dhe valorizimit të pasurisë natyrore, kapitalit njerëzor dhe veçorive ekonomike të rajoneve të ndryshme, si dhe ringjalljes së fshatrave dhe zhvillimin e rajoneve me nevoja specifike zhvillimore. Aktualisht, me vështirësi realizohet shpërndarja e një për qind të PBB-së apo rreth 80 milion euro në vit, që si obligim buron nga Ligji për zhvillim të barabartë rajonal, pasi akoma nuk është saktësuar si duhet mënyra e ndarjes së këtyre mjeteve që ju dedikohen komunave.

Ndryshe, problem tjetër që mundon jo vetëm Maqedoninë por edhe shtetet e rajonit është edhe ikja e madhe jashtë shtetit e pjesës me vitale të popullatës . Vetëm nga Maqedonia llogaritet se kanë ikur me qindra mijë të rinj vetëm në 10-15 vitet e fundit. Në vend nuk ekziston një statistikë e saktë si për numrin dhe për përkatësinë etnike si dhe profilin arsimor të personave që janë larguar nga vendi. Por, megjithatë, raportet e ndryshme si ato të Bankës Botërore tregojnë se jo vetëm Maqedonia, por edhe të gjitha shtetet ballkanike e humbin pjesën vitale të re dhe të arsimuar, andaj alarmohen shtetet e rajonit që të ndërmarrin masa për krijimin e vendeve të punës, investimet në kapitalin njerëzor dhe krijimin e mundësive për të gjeneruar të ardhura me qëllim zbutjen e emigrimit të qytetarëve. Analiza e këtij institucioni financiar ndërkombëtar tregon se rritja e ulët ekonomike, papunësia e lartë, të ardhurat në nivelin e një të tretës së BE-së, imponojnë që gjeneratat e reja në rajon të emigrojnë në kërkim të mundësive më të mira ekonomike./Koha