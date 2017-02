Edi Ramës ia shajnë Juventusin, por ja si ua kthen ai (Foto)

Kryeministri i Shqipërisë, Edi Rama shquhet si një tifoz i Juventusit, teksa shpesh herë vesh dhe xhupin me logon e klubit italian. Pas fitores së djeshme ai ka reaguar në profilin e tij në Facebook me një foto të autorit të parë të golit, Pjacën si dhe me dy buzëqeshje.

Nuk kanë munguar komentet nga fansa të ndryshëm. Një komentues i shkruan se bardhezinjtë nuk fitojnë Championsin asnjëherë, ai dhe Braçe sipas tij duhet të presin dhe shumë.

E menjëhershme ka qenë përgjigja e kryeministrit i cili i shkruan: “Je i vogël t’i Geraldo dhe nuk i mban mend Kupat e Kampionëve të Juves dhe as nuk e kupton qe Juvja nuk është skuadër futbolli është besim”.