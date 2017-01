Edhe një futbollist shqiptar drejt Amerikës

Zbulohet emri i skuadrës së MLS që kërkon të sigurojë shërbimet e Jahmir Hykës. Rrjeti ESPN shkruan se San Jose Earthquakes është shumë pranë firmës me futbollistin e kombëtares shqiptare, i cili ka edhe gjashtë muaj kontratë me Luzern-ën në Superligën e Zvicrës. Klubi kalifornian, që e mbyll sezonin e rregullt vitin që sapo u mbyll në vendin e parafundit të Konferencës së Perëndimit, por për lëviz shumë në afatin kalimtar me synim afrimin e lojtarëve me eksperiencë nga futbolli europian, por që janë përfundim të kontratës me klubet respektive.

I parë në listën e dëshirave të stafit teknik të San Jose Earthquakes, është lojtari nga Bregu i Fildishtë Salomon Kalou, aktualisht pjesë e Herthës së Berlinit në Bundesligë, por blerja e parë nga Europa prite të jetë pikërisht Jahmir Hyka.

28-vjeçari luan prej viti 2011 te Luzern në Zvicrës, skuadër me të cilën ka koleksionuar 161 në kampionat, duke shënuar 17 gola. Shifrat dhe eksperiencë e mesfushorit kuqezi, i cili më shumë ka spikatur si mesfushor i majtë, i kanë bindur drejtuesit e skuadrës amerikane që të tentojnë afrimin e tij, sigurisht nëse Hyka nuk merr një ofertë më të kënaqshme në Europë, pasi për të ka interes nga Hungaria dhe Turqia.