Edhe Kosova kërkon një Fatime Fetai

Lufta kundër krimit dhe bandave kërkon guxim

Analistë dhe njohës të fushës së drejtësisë thonë se Kosovës ose tash ose kurrë i duhen prokurorë të guximshëm, siç është modeli i prokurores shqiptare të Prokurorisë Speciale në Maqedoni, Fatime Fetai, e cila po “ia kall datën” ish-kryeministrit Nikolla Gruevski, derisa ajo është kthyer në idol të femrave dhe meshkujve për guximin e saj të pakompromis. Ndaj së këndejmi është shtruar edhe çështja se a mund të pritet që edhe në Kosovë të ketë një prokurore ose prokuror si prokurorja në fjalë, që të dërgojë në gjyq zyrtarët e veshur me pushtet të lartë, si dhe mafiooligarkët që kanë shtrydhur paratë e tatimpaguesve. Deputeti nga radhët e koalicionit në pushtet, nga LDKja, Adem Salihaj, në një prononcim për gazetën “Kosova Sot”, ka thënë se prokurorja Fatime Fetai është sinonim i guximit dhe përkushtimit për profesionin e prokurores dhe në këtë mënyrë i kontribuohet shtetit dhe qytetarëve të tij, derisa, sipas tij, askush nuk duhet të mendojë se ajo e ka lehtë në një shtet mafioz, plot banda e krim siç është Maqedonia ku jeta e secilit prokuror që vepron me guxim kundër krimit të organizuar mund të jetë e rrezikuar.” Pra, edhe Kosovës i duhet një gjykatë dhe prokurori e veçantë, siç i kanë tashmë Maqedonia dhe Shqipëria, për ta çrrënjosur korrupsionin dhe krimin e organizuar, një gjykatë dhe prokurori të mbështetura fuqishëm të organizuara nga ndërkombëtarët, larg ndikimeve të funksionarëve politikë dhe oligarkëve të Kosovës”, është shprehur deputeti Salihaj

Sistemit i mungojnë pavarësia dhe integriteti

Ndërkaq, analisti Naim Kelmendi thotë se prokurorët në punën e tyre duhet të jenë në rend të parë të dinjitetshëm dhe në funksion të zbatimit të ligjit, për të sjellë para drejtësisë secilin nga shkelësit dhe abuzuesit e ligjit, pra pa dallim, dhe kushdo qoftë që ka bërë shkeljen ligjore, qofshin ata edhe pushtetarët apo kushdo tjetër. Por, sipas tij, duket se këta prokurorë të Kosovës, për dallim nga rasti i prokurores Fatime Fetai, prokurore e Prokurorisë Speciale të Maqedonisë, tek ata nuk mund të flitet për guximin e tyre dhe mbase as për etiken profesionale që pavarësisht pozitës në shoqëri, pra qoftë edhe zyrtarët e veshur me pushtet të lartë apo dhe mafio-oligarkë, që me siguri ka fakte për inkriminimin e tyre, t’i nxjerrin para drejtësisë dhe t’i gjykojnë për veprat e krimit, por kjo gjë siç tha nuk po ndodh ende nga prokurorët e Kosovës.”Thënë troç nuk janë askund në funksionin e tyre ligjor, pa çka para të inkriminuarve me pushtet dhe pozita, këta, pra prokurorët, po e luajnë rolin e strucit dhe kështu po i shkon në llogari degradimit të sistemit të drejtësisë dhe fuqizimit të shtetit ligjor, ku para ligjit dhe të drejtës duhet të përgjigjen të gjithë, pavarësisht se a janë qytetarë apo pushtetarë, do të duhej dhënë llogari për shkeljet para drejtësisë”, u shpreh ai.”Por edhe për sa kohe që këtu, pra në Kosovë, ka ndikimet e veta dhe kontrollin politika në sistemin e drejtësisë dhe në krye të institucioneve të drejtësisë instalohen njerëz me ndikimet e saj, nuk besoj se këta mund të jenë në funksion të detyrës, apo që të pritet që të gjykojnë për veprat e tyre të krimit edhe njerëzit e pushtetit, pra pa dallim para të drejtës dhe ligjit të përgjigjet secili, prandaj vetëm me këta njerëz, pra prokurorë e gjyqtarë, sikur që është rasti i prokurores së apostrofuar që kanë guximin, pavarësinë dhe kredibilitetin në zbatim të ligjit, vetëm atëherë do të mund të flitet për një gjyqësor e prokurori të pavarur e me kredibilitet në sistemin e drejtësisë së Kosovës”, ka theksuar për gazetën “Kosova Sot” analisti Naim Kelmendi.

Heronjtë dëshmohen me vepra

Analisti tjetër, Shefqet Dibrani ka veçuar se edhe në analizat e bëra ndaj sistemit të drejtësisë qëmoti është theksuar nevoja që ka Kosova për heroin e drejtësisë, derisa, sipas tij, tek shqiptarët në Iliridë doli të jetë zonjë që u bë heroinë e drejtësisë në atë vend, prandaj prokurorja e Prokurorisë Speciale në Maqedoni, Fatime Fetai, tashmë ajo është duke e korrur këtë sukses. Tutje Dibrani nënvizon se vite më parë në Rumani pati ngadhënjyer Laura Kovesi, një prokurore e famshme, ndërsa siç tha “tash në mesin e shqiptarëve në Maqedoni doli një grua, e cila me guximin e saj po ia ‘kall datën’ Nikolla Gruevskit dhe kjo është mirë, pasi na mban shpresa se kjo frymë e guximit do të bartet shpejt në vendin tonë. “Përndryshe, secila heroinë kthehet në idol, duke u shndërruar në simbol frymëzimi për prokurorët tjerë dhe për brezat që do të vijnë, por Fatime Fetai nuk e ka pasur aq të lehtë, por tashmë ajo është kthyer në idol dhe në frymëzim për të vepruar, për të gjithë prokurorët dhe gjyqtarët e Kosovës, qoftë për guximin, por edhe për vendosmërinë e saj për t’iu shkuar gjërave deri në fund. Pa një guxim dhe vendosmëri nuk ka sukses, andaj inkurajojmë prokurorët në Kosovë për të guxuar që të veprojnë si duhet”, ka shtuar ai. Ndërsa, sa i përket asaj se a mund të pritet që edhe në Kosovë të ketë një prokurore apo prokuror, si rasti i prokurores Fetai, që të dërgojë në gjyq zyrtarë të veshur me pushtet të lartë si dhe mafio-oligarkë që kanë shtrydhur paratë e tatimpaguesve, Dibrani në këtë aspekt mendon se “asnjë hero dhe as heroinë nuk dihet, pasi ai apo ajo dëshmohet me veprën heroike, sepse heroizma ka mjaft, por ata nuk shndërrohen në simbole, pasi të tillët duhet të sakrifikohen në momentin e duhur”.