A duhet të brengosemi me dëgjueset e reja nga Apple?

Konsumatorët brengosen rreth humbjes së dëgjueseve me Wireless.

Kur Apple prezantoi Iphone 7 dhe 7 Plus, e bëri me një teknologji të avancuar, siç e prisnin konsumatorët dhe investitorët, pa dëgjuese, shkruan The Independent.

Por çka nëse humbim njërën prej tyre?

Aktualisht, shumica e përdoruesve mbajnë kufje që janë ose shumë të mëdha ose të lidhura së bashku përmes një kurrizi elastik.

Pa kurriz elastik, konsumatorët janë të shqetësuar për humbjen e tyre. Ndoshta edhe më shqetësuese është fakti se kufjet AirPod Apple kushtojnë 142 euro.

Comments

comments