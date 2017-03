Dramë politike, Maqedonia në kurth

Në Maqedoni kriza politike po thellohet gjithnjë e më tepër,dhe në këtë lojë fatkeqësisht janë të përfshirë edhe politikanët shqiptarë. Megjithatë sipas njohësve të çështjeve politike në Maqedoni, fillimisht duhet të eliminohen dyshimet për ndonjë tension konflikt ndëretnik ose ndërqytetarë. Ata vlerësojnë, se kriminelët të ciët do të duhej të dilin para drejtësisë janë duke luajtur me zjarrin, vetëm sa për t’i ikur përgjegjësisë. Njohësi i çështjeve politike Xhelal Neziri ka deklaruar se, gjuha shqipe që nga viti 2002 është gjuhë zyrtare dhe qytetarët shqiptarë kanë të drejtë ta përdorin në komunikimin e tyre me të gjitha institucionet. Ai ka thënë, se me deklaratën e partive shqiptare, që u quajt Platformë, kemi vetëm një zgjerim të përdorimit zyrtarë dhe sanksionim konkret konform Kushtetutës dhe Marrëveshjes së Ohrit. Andaj, Platforma u shfrytëzua si shkak sepse qëllimi i Ivanovit dhe VMRO-DPMNE-së është të pamundësohet formimi i qeverisë së re dhe njëkohësisht të përshkallëzohet situata. “Në këtë mënyrë do të pamundësohej edhe puna e Prokurorisë Speciale dhe njëkohësisht do të defokusohej vëmendja nga aferat korruptive dhe kriminale të njerëzve të pushtetit gjatë dhjetë viteve të kaluara. Në këtë lojë presidenti është vetëm një marionetë, ndërkohë lojën e tyre e luajnë edhe disa politikanë shqiptarë të Maqedonisë”, ka thënë Neziri.

“Kryqëzohet Presidenti”

Njohësi i çështjeve politike në Maqedoni Zudi Xhelili ka thënë, se në Maqedoni kriza politike po thellohet gjithnjë e më tepër ashtu siç pritej. Sipas tij, Presidenti kukull i shërben vetëm një partie, asaj të ish kryeministrit të kriminalizuar Nikolla Gruevskit, pasi disa herë ka sjellë vendime të ngutshme dhe në kundërshtim me Kushtetutën. “Ai kësaj radhe me mosdhënien e mandatit edhe pse u siguruan nënshkrimet e mjaftueshme theu Kushtetutën dhe drejt për së drejti e futi vendin në rrezik të madh. Ai kontestoi platformën e partive shqiptare si ndërhyrje e një shteti të huaj.Në anën tjetër shoqëria civile të nxitur nga të njëjtit kriminelë, organizon protesta duke shprehur mllef kundër partive që arritën marrveshje të formojnë qeveri. Pra, kriminelët që duhet të dalin para drejtësisë po luajnë me zjarin për t’u shmangur nga përgjegjësia.Pritet nderhyrja e ndërkombëtarëve të cilët janë shumë të interesuar të formohet qeveri. Ka alternativa të tjera për formimin e qeverisë dhe besoj që do të formohet. Çdo skenar i tyre do të dështojë sepse janë të përfshirë në afera krimi.Në Maqedoni nuk ka probleme mes bashkësive por problem me band të kriminalizuar”, ka thënë Xhelili.

Të burgosen kriminelët

Ndryshe njohësi i zhvillimeve poltike në Maqedoni Arben Zeqiri ka pohuar ,se fillimisht duhet të eliminojmë dyshimet për ndonjë tension ose konflikt ndëretnik ose ndërqytetarë. Ai ka thënë, se ky është vetëm një tentim i ish funksionarëve të koruptuar për t’i shpëtuar drejtësisë, ndërsa Ivanov si kuadër i VMRO-së, së Gruevskit po e luan pjesën e tij të lojës. “Nuk bëhet fjalë për ndonjë problem me gjuhën shqipe ose të drejtat e shqiptarëve, por këto përdoren si alibi për të penguar formimin e Qeverisë që do të drejtohej nga LSDM dhe Zoran Zaev. Në këtë lojë fatkeqësisht janë të përfshirë edhe politikanët shqiptarë. Ata fillimisht detyruan Zaevin që publikisht të pranojë plarformën me qëllim që ti japin një pretekst Zaevit mos t’ ja jep mandatin dhe t’ia rrënojnë rejtingun Zoran Zaevit të elektoratit maqedonas. Kështu sipas këtij skenari duan të çojnë vendin drejt zgjedhjeve të reja në të cilat Zaev do të humbte vota tek maqedonasit. Sikur BDI vërtetë të kishte dashur të implementojë platformën mund të bënte marëveshje të fshehtë me Zaevin, të ndërronin Qeverinë dhe pasi të burgoseshin kriminelët atëherë të nxirnin në tavolinë platformën”, ka thënë Zeqiri.Sipas tij, edhe nëse nuk do të mbante fjalën Zaev shqiptarët kanë pasur numrat që t’ia prishin Qeverinë më pas, por kjo nuk ndodhi sepse në mesin e funksionarëve që duhet të burgosen ka edhe shumë shqiptarë nga radhët e BDI-së.“ Të tillët e pompozuan aq shumë platformën,saqë e detyruan Zaevin ta ptanojë publikisht, i zvarritën bisedimet dhe dhënien e nënshktimeve deri sa tëforcohet VMRO dhe të vijnë në këtë situatë që të mos realizohet as koalicioni as Qeveria dhe as platforma. Por unë jam i bindur se këto janë vetëm tentimet e fundit të një regjimi dhe grupi të politikanëve të kotuptuar që të shpëtojnë nga drejtësia. Nuk do të ketë as luftë e as trazira. Gjithcka mund të përfundojë me ndonjë incident të izoluar dhe Qeveria e re do të zgjidhet shumë shpejt”, ka thënë Zeqiri.

Frikë nga dorëzimi i pushtetit

Ndërsa Shaban Zendeli njohës i zhvillimeve poltike në Maqedoni ka vlerësuar se duke pasur frikë nga dorëzimi i pushtetit ka partia tjetër LSDM ( e cila ka edhe mbështetjen e shqiptarëve këtu dhe mbështetje të fuqishme ndërkombetare) sepse LSDM ka shpalosur aferën ë përgjimëve dhe mbështet fuqishëm PSP, partinë e deri djeshme në pushtet. Kurse VMRO ja e Nikolla Gruevskit mundohet me të gjitha forcat dhe metodat për ta penguar formimin e qeverisë së re të udhehequr nga Zoran Zaevi i LSDM -së. “ Sipas tij, ky i fundit madje i kishte bërë apel Gruevskit që të “ ndodhë ” populli, pastaj duke e ditur se presidenti Ivsnov është kukull politike në duart e Nikolla Gruevskit dhe VMRO, se ishte e pritshme që ai të shkel edhe kushtetutën që të vihet në shërbim të VMRO se. “E keqja e gjithë kësaj është, se kjo mundohet të kamuflohet kinse me rrezikimin e shtetit apo unitarzmit shteteror nga paralajmërimi për avansimin e përdorimit të gjuhës shqipe e cila çështje është e shkruar në deklaratën e partive politike shqiptare(BDI, BESA dhe AL EANCA për shqip) e nënshkruar në Tiranë tek z. Edi Rama e tani Ivanovi manipulon me opioninin dhe qytetarët se nuk është i gatshëm të ndaj mandatin një personi që ka pranuar një platformë e cila vjen nga një shtet tjetër.Thirrjeve antishqiptare këtyre ditëve iu bashkua një masë e konsiderueshme qytetarësh por kam bindjen se populli tani më i ka kuptuar lojrat politike që po i luan VMRO- ja e ndoshta duke i ndihmuar edhe BDI- ja”, ka thënë Zendeli.

Dramë politike në Maqedoni



Nga ana tjetër Mensur Krasniqi njohës i çështjeve politike në Maqedoni ka thënë, se situata politike në Maqedoni tashmë një periudhë të gjatë kohore ngjan në një dramë të vërtet. Sipas tij, regjisorë të skenarit të dramës, janë pikërisht dy udhëheqësit e partive politike në pushtet, si në bllokun politik maqedonas, Nikolla Gruevski, ashtu edhe në atë shqiptarë, Ali Ahmeti. “Problemi i tyre për momentin nuk qëndron në faktin se si Maqedonia të dalë nga kjo katrahurë politike, meqë instruksionet dhe rekomandimet për dalje nga kriza politike i kanë të qarta nga faktori ndërkombëtarë. Por, situata është ende më serioze, sepse kjo krizë politike po mbahet peng i shpëtimit të disa nga funksionarët e lartë të VMRO-BDI-së. Nuk është se dikush po synon luftë dhe destabilizim, se tek e fundja vetëdija qytetare e popullit në Maqedoni nuk është aq e ulët të mos i kupton lojërat e liga të Gruevskit dhe Ahmetit. Presidenti i shtetit nuk është asgjë më tepër se një piun i dirigjuar mirë nga lartë. Ai para se të zgjidhet për president, si profesor universitar shquhej për nga mirësjellja dhe shembulli i një akademiku me vlera të larta njerëzore, duke mos bërë dallimin e etnikumeve tek studentët. Po të pyetet Ivanovi, nuk do ekzistonin paragjykime dhe probleme etnike. Siç thuhet në gjuhën e popullit, për momentin “Mos qofsh nën lëkurën e Ivanov”, njeriu po trajtohet si një vegël mekanike nga Gruevski. Gjitha deklaratat dhe vendimet e presidentit Ivanov që kanë shkaktojnë dhe thellojnë krizën politike janë me gjuhë dhe gisht të Gruevskit. Në fund vlerësoj se faktori ndërkobëtar duhet të reflektojë më tepër me presion ndaj fajtorëve të cilët e sjellën vendin në këtë krizë, ndryshe Maqedonia po shënon regres në gjitha sferat, e të qënit një shtet stabil dhe me apetite për integrim në BE dhe NATO”, ka thënë njohësi i çështjeve politike Krasniqi.