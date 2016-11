Dobitë shëndetësore të lëngut të Ananasit

Ananasi është një nga frutat më të mira, i pasur me antioksidantë. Përveçse të shijshme, konsumimi i këtij fryti sjell mjaft përftime shëndetësore për organizmin tuaj…

Ananasi është një nga frutat më të mira, i pasur me antioksidantë. Përveçse të shijshme, siç shkruan Zeenews, konsumimi i këtij fryti sjell mjaft përftime shëndetësore për organizmin tuaj.

Antioksidantët që përmban fryti i ananasit ndihmon në luftën kundër kancerit apo të sëmundjeve të zemrës.

Disa nga përfitimet shëndetësore të këtij fruti (kur konsumohet si lëng): Nëse konsumoni çdo mëngjes një gotë me lëng ananasi, atëherë kjo mënyrë do t’ju ndihmojë në mishin e dhëmbëve, për t’i pasur sa më të shëndetshëm. Po kështu, fryti është i pasur me fibra që ju ndihmojnë të dobësoheni, nëse keni probleme me mbipeshën. Gjithashtu, ananasi mbron metabolizmin nga sëmundjet, ushqen flokët tuaj, lëkurën, si dhe ndikon në forcimin e thonjve.

