Dobitë që sjell konsumimi i kumbullave

Përpos që janë të shijshme, kumbullat janë të pasura me vitamina dhe minerale. Ato përmbajnë edhe vitamina, si C, vitaminën K, bakër, kalium dhe fibra. Vitamina C stimulon sistemin imun të organizmit dhe e mbron atë nga infeksioni dhe sëmundjet,raporton Gazeta Kosova Sot

Bakri është i rëndësishëm për funksionimin e organeve dhe për metabolizëm, derisa kaliumi është esencial për shëndetin e muskujve të skeletit dhe të zemrës, bashkë me balancën e lëngjeve, duke kundërshtuar veprimin e natriumit, për mbajtjen e ujit në organizëm. Në ndërkohë, fibrat ndihmojnë tretjen dhe ndihmojnë eliminimin e produkteve të mbeturinave dhe të përbërësve të tjerë të dëmshëm, sikur që janë radikalet e lira.

Kumbullat janë të pasura edhe me antioksidues, sikur zea-ksantinë, luteinë dhe kriptoksantinë, të cilat luftojnë radikalet e lira, e me këtë edhe plakjen. Kumbullat mund ta zvogëlojnë rrezikun nga paraqitja e diabetit, sëmundjeve të zemrës dhe kancerit. Duke pasur parasysh këto dhe dobitë e tjera, është mirë që kumbullat t’i përfshijmë në dietën tonë të përditshme.

