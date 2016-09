Vendimi i OPEK për uljen e prodhimit të naftës do të mund ta ris cmimin e ‘arit të zi’, për madje 10 dollarë për barel, vlerësojnë analistët e disa bankave investuese botërore. Citygroup parasheh se deri në fund të vitit cmimet e naftës do të sillen prej 40 deri 50 dollarë për barel, derisa cmimi i naftës i llojit ‘brent’ do të rritet për 60 dollarë për barel në vitin 2017. Për kushtet e Maqedonisë, kjo do të thotë se nga viti i ardhshëm mund të kemi për 10 denarë më shtrenjtë litrin e derivate.

