Dieta e Madonna-s, për 7 ditë humbi 5-6 kg

Dieta e quajtur ‘makrobyotycheskoy’, është një nga dietat që mbretëresha e pop-it, Madonna, e ka ndjekur rregullisht. Madje, këtë shembull e kanë ndjekur më vonë edhe figura të tjera të ekranit. Në dietën e Madonna-s, produktet shpërndahen në mënyrë që 50 për qind afërsisht ta zënë drithërat, 25 për qind perimet e freskëta (në çdo formë), 10 për qind proteina (sojë), 5 për qind prodhime deti, 5 për qind supa dhe 5 për qind fruta dhe arra. Në përgjithësi, kjo nuk është një dietë shumë e vështirë, dhe efektiviteti i saj është i garantuar. Dieta zgjat 7 ditë dhe zakonisht humbni rreth 5 – 6 kg.

Rregullat themelore të dietës janë të thjeshta:

1. Hani vetëm kur keni uri

2. Ushqimi duhet të përtypet tërësisht

3. Mos hani kur jeni në lëvizje, apo nguteni për diku

4. Përgatisni ushqimin në një sobë me gaz. As në mikrovalë, zgarra, apo soba elektrike

5. Nuk duhet të konsumoni alkool, mish, djathë, vezë, erëza, sheqer, kripë

Menuja:

Mëngjesi

Qull i gatuar në ujë me tri lugë tërshërë, fruta të thata, një gotë çaj, një fetë të vogël bukë thekre të lyer me një shtresë mjaltë të freskët

Dreka

Supë perimesh, elb, oriz, një copë peshk të zier me garniturë perimesh, arra

Zemër

Dardhë mesatare ose mollë

Darka

Tërshërë, sallatë me kastravec të freskët dhe rrepa

Comments

comments