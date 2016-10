Deputetët shqiptarë të LSDM-së!

Shkruan: Medai Shaholli–

Matrapazë dhe dallaverexhinj shqiptarë me identitet të dyshimtë kombëtar, po gjejnë mënyra nga më të ndryshmet vetëm e vetëm për t’u bërë deputetë dhe pjesë e pushtetit politik. Këta profiterë të momentit janë të gatshëm të bëjnë pakt me djallin, madje edhe me ata që deri dje ua mohuan të drejtën për shkollim dhe identitet kombëtar.

Pritet që pas zgjedhjeve të 11dhjetorit do të ” lindin 3-4, “deputetë shqiptarë nga LSDM – ja, për t’i “përfaqësuar interesat e shqiptarëve” në Parlamentin e Maqedonisë. Ky informacion nuk ka se si mos të jetë i vërtetë pasi kemi parë që para disa javësh që gazetari Muhamed Zekiri , iu bashkua taborrit të LSDM -së. Mbase aty ka gjetur rehatinë dhe ngushëllimin nga keqëqeverisja VMRO – DUI. Një tjetër emër anonim si Edmond Ademi, tashëm i rreshtuar në udhëheqjen e së majtës maqedonase, bashkë me Mukin, po japin dorën e fundit makiazhit fals të sloganit të LSDM-së, për “një parti sociale dhe paparagjykime nacionale “. Gënjeshtra e radhës me këtë joshje mbi zyrtarizimin e gjuhës shqipe është gjetur!Shqiptarëve u bëhet thirrje të votojnë për LSDM-në dhe Zaevin, si zgjidhje e vetme për përdorimin e gjuhës shqipe në Maqedoni, thonë zërat e humbur. Shqiptarët nuk kanë pse t’i besojnë LSDM – së dhe Zaevit pasi e kaluara gjysmëshekullore e partisë së tij është e ngarkuar me shumë mëkate mbi shqiptarët. Me një fjalë të thjeshtë të Zaevit , se do zyrtarizojë gjuhën shqipe në mbarë Maqedoninë nuk mjafton ajo është thjeshtë pjesë e strategjisë propagandistike për të ardhur në pushtet. Shqiptarët edhe në këto zgjedhje kanë për t’u zhgënjyer pasi përfaqësuesit e denjë të tij nuk kanë mundur të kandidohen lirisht.Ata janë eliminuar nga kandidaturat për përfaqësues të vërtetë të shqiptarëve në këtë vend . Kandidatët e përzgjedhur nga subjektet politike tashmë të dëshmuara si të dështuara në aspektin e çështjes kombëtare, në zgjedhjet e radhës do të konfirmojnë edhe njëherë ngecjen e çështjes shqiptare ashtu siç ka ndodhur për dekada me radhë .Zgjidhje në këto raste mund të jenë vetëm ngritja dhe bashkërendimi i intelektualëve të dëshmuar kombëtarisht në zgjidhjen e drejtë të çështjes sonë të pazgjidhur shqiptare. Ata mund të jenë mbështetja e vetme për realizimin e synimeve kombëtare , të cilëve si duket se u janë mbyllur të gjitha shtigjet. Atyre po u vihen shkopinj në rrota nga partitë dhe politikanët që i kanë dhënë besën djallit.

