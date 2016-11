de Boer : “Inter është një prostitutë, asgjë më shumë”

Ish-trajneri i Ajax, David Endt zbulon se ai e kishte paralajmëruar Frank de Boer në lidhje me Interin “prostitutë”. Holandezi ka shkruar disa libra në lidhje me zikaltërit dhe është një tifoz i klubit, por i ka thënë bashkëpatriotit të tij të mos e pranonte ofertën nga “San Siro”, për të drejtuar Interin. De Boer u shkarkua zyrtarisht paraditen e të martës dhe 62-vjeçar nuk është aspak i çuditur. “Inter duket si një diva shumë e bukur, e veshur me blu dhe të zezë, por realisht ajo nuk është asgjë më shumë se një prostitutë. Ishe e qartë që në fillim, që Frank de Boer, për shkak të prejardhjes dhe stilit të tij holandez nuk do të kishte shumë shanse”, deklaroi Endt, sikurse raporton FCInterNews.

“E kontaktova dhe e paralajmërova Frank në lidhje me çmendurinë e botës së Interit. Për fat të keq ambicia e tij ishte shumë e madhe. Interi është një emër i madh në futboll dhe nëse ke shansin që të punosh për një klub të tillë tundimi është gjigant. E kuptoj këtë gjë. Frank u kontaktua nga Interi për të krijuar një ekip fitues dhe u emërua falë asaj që bëri te Ajax. Faza përgatitore u zhvillua nga Roberto Manchini, që më pas u largua. Ndaj ishte normale që nëse do të mungonin rezultatet, atëherë njerëzit do t’ia hidhnin fajin Frank-ut. Ai gjithsesi do të dalë nga kjo situatë më i mirë dhe i fortë në çdo këndvështrim. Ky do të jetë një mësim shumë i rëndësishëm për atë. Çdo kush në futboll e di që ky ishte një mision i pamundur, dhe unë jam i sigurtë që nëse ata do të shkarkojnë trajnerin e ardhshëm, atëherë mediat do të thonë se Frank-ut nuk iu dha koha e nevojshme për të punuar”, citon “Football-Italia”, holandezin David Endt

