De Biazi tregohet realist: Shqipëria përballë Spanjës, si gurri përballë kallashit

Traneri italiano – shqiptar i kombëtares kuqezi, Giani di Biazi, është treguar realist për përballjen e së dielës Shqipëri – Spanjë në “Loro Boriçi”. Përballë një ekipi që jo vetëm për bilancin ndër vite, por që kur vjen fjala për ndeshje eliminatoresh, Botërori apo Europani, të bën gjëmën me gola nga mungësa e çdo pike mëshire, ai ka thënë “dallimi mes nesh dhe Spanjës është si i Tokës me Hënën, si një luftë me gurë dhe një tjetri me kallashnikov”.

Por megjithatë, De Biazi ka shfaqur shpresë se Shqipëria do mund ta përballojë denjësisht “demine egër spanjoll”, duke iu referuar asaj çka tregoi në Europian.

“Ne presim që të kemi të njëjtën performancë të mirë, por gjithashtu besojmë se “Euro 2016” është diçka e kaluar tashmë”, tha italiani duke iu përgjigjur pyetjeve të një gazete spanjolle.

Dhe pavarësisht grupit të vështirë, De Biazi ka shfaqur bindjen se mrekullia e shkuarjes në Europian sërish mund të ndodhë.

“Grupi është shumë i vështirë. Gjëja më e rëndësishme është që të luajmë e të marrim maksimumin kundër Lihtenshtejnit, Izraelit dhe Maqedonisë. Në ndeshjet ndaj Spanjës dhe Italisë nuk kemi asgjë për të humbur. Unë do të them se në masën 40%, Spanja përfundon e para në grup, 40 % të tjera ia jap Italisë, ndërsa 10 % të mbetura ndahen në mesin e katër skuadrave të tjera të grupit tonë”, tha trajneri i kombëtares shqiptare.

