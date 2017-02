Dashtevski: Nëse BDI shkon me LSDM-në, VMRO do t’i hakmerret përgjithmonë

Aleksandar Dashtevski, analist i afërt me VMRO-në, në kolumnën e tij të fundit “BDI duhet ta dijë se gënjeshtrat janë sport i zakonshëm i LSDM-së, dhe se rrotulla sillet”, ka shkruar për taktizimin e partisë së Ahmetit, shkruan Fakte. Ai në mënyrë eksplicite ka sqaruar se nëse BDI ia kthen shpinën VMRO-së tani, shtrenjtë do ta paguajë këtë në të ardhmen.

“Në BDI janë të vetëdijshëm se nëse tani prishet parimi ‘fituesi me fituesin’ kur të kthehet VMRO DPMNE në pushtet, BDI do të ngelë në një pushim më të gjatë opozitar. Nëse tani koalicionojnë me LSDM-në, do të duhet për tërë jetën të ngelin bashkë, pasi kur të kthehet VMRODPMNE, ajo nuk do të harrojë asnjëherë kush i ka futur thikën pas shpine dhe do t’ia kthejë shumëfish të keqen.” – ka shkruar Dashtevski.

Ai gjithashtu ka thënë se me LSDM-në, BDI dhe shqiptarët nuk mund të ndryshojnë ligjin për gjuhën shqipe, apo çfardoqoftë të rëndësishme për vendin. Nga gjithë kjo, shqiptarët do të fitojnë një HIÇ të madh.