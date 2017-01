DAP, shpërfillen kërkesat e shqiptarëve

Të punësuarit shqiptarë në Drejtorinë e të Ardhurave Publike (DAP) përmes Sekretariatit për implementimin e Marrëveshjes së Ohrit, ankohen se nuk përfillen fare dhe se diskriminohen nga drejtuesit e DAP-it. Krahas përfaqësimit të dobët, ata thonë se kërkesa për sistematizimin e tyre sipas vendimeve të punës nuk është marrë parasysh nga Drejtoria e të ardhurave Publike ku po bëhet riorganizimi i drejtorive rajonale dhe sistematizimi i të punësuarve.

Punonjësit shqiptarë sqarojnë se ndryshe nga pozicioni që duhet të kryejnë sipas vendimeve të punës ata aktualisht kanë status të nëpunësit tatimorë.

Në letrën e tyre drejtuar televizionit Alsat, ata shkruajnë: Përqindja e të punësuarve shqiptarë në DAP nuk arrin 10 për qind nga numri i përgjithshëm i të punësuarve, që do të thotë se jemi shumë larg përfaqësimit adekuat të shqiptarëve, madje këta 10 për qind të të punësuarve mbulojnë vendet më të ultë të punës, që do të thotë nga buxheti i planifikuar për pagat e të punësuarve, shqiptarët përfaqësohen me më pak se 5 për qind”.