Daçiq: Gabim që njohëm Maqedoninë me emrin kushtetues

Shefi i diplomacisë së Serbisë Ivica Daçiq ka thënë se vendi tij ka gabuar që ka njohur Maqedoninë me emrin kushtetues, kjo për shkak se Maqedonia ka njohur pavarësinë e Kosovës. Në një intervistë për agjencinë e lajmeve Beta, ai tha se me njohjen e Maqedonisë serbët i kanë fyer vëllezërit e tyre grekë. Daçiq tha se Beogradi në marrëdhëniet dypalëshe me Shkupin do të përdorin emrin kushtetues, por në raste tjera do të përdorin emrin Ish Republika Jugosllave e Maqedonisë. Ai shpjegoi se kjo nuk është hakmarrje, por politikë e përgjegjshme shtetërore. “E gjithë Evropa dhe bota e përdorin emrin Ish Republika Jugosllave e Maqedonisë, dhe ne vëllezërve tanë grekë u dhamë shuplakë dhe tani presim nga grekët që mos e njohin Kosovën. Maqedoninë e njohëm me gjithë atë që i ofenduam grekët, ndërsa maqedonasit në vazhdimësi votonin për Kosovën. Unë duhet të them se jemi budallenj, ja do të përdor një shprehje jodiplomatike”, u shpreh Daçiç.