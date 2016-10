CNN: Toka ndalon së rrotulluari, të gjithë do të jetojmë në Mars në 2027

Njerëzimi do të zhvendoset dhe do të jetojë në Mars. Miliarderi Elon Musk ka bërë publike planet e kompanisë se tij “SpaceX” për të dërguar njerëzit në planetin e kuq, e ndjekur me shpejtësi nga “Boeing”, , e cila gjithashtu ka bërë të qarta planet se do të hape rrugëtimin drejt në Marsit.

Por ata nuk janë të vetmit, organizata gjermane “Mars One” është e bindur se do të zhvendost atje gjithashtu, raporton “CNN”.

“Ne do të shkojmë të jetojmë në Mars në 2027” – tha drejtori i kësaj kompanie, në një intervistë për gjigantin amerikan.

Planet e tija ambicioze do të ngrenë një koloni afatgjatë Mars, e ndikuar kjo edhe nga shkaterrimi dhe degradimi i planetit Toke.

“Nga një mision ai do të bëhet një vendbanim i përhershëm”, ka thënë Lansdorp.

“Njerëzit që do të cojmë atje, do të shkojnë për të jetuar në mars për gjithë pjesën mbetur të etës së tyre. Kjo është me të vërtetë ajo që e bën “Mars One” bën të mundur.”, deklaron kompania.

Comments

comments