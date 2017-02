Çmimet dhe ngjyrat e supozuara të Galaxy S8 dhe S8 Plus

Ne kemi dëgjuar shumë fjalë rreth Galaxy S8 dhe S8 Plus gjatë javëve të kaluara. Shumë foto janë rrjedhur duke na dhënë një ide se si do të duket telefoni.

Samsung kohët e fundit konfirmoi se nuk do të debutojë telefonin tek MWC 2017 por do të konfirmojë datën e debutimit të Galaxy S8-ës tek ky event.

Ndërkohë që nuk do ta dimë deri sa të debutojë se sa do të kushtojë pajisja, ngjyrat dhe çmimet e supozuara janë rrjedhur nga databaza e një shitësi në Ukrainë.

Galaxy S8 (SM-G950) dhe Galaxy S8 Plus (SM-G955) të dy janë të listuar në databazën e shitësit në ngjyrë të zezë, ari, dhe gri.

Çmimet janë në valutën ukrainase por të konvertuara në dollarë janë afërsisht 950 dollarë dhe 1050 dollarë për Galaxy S8 dhe Galaxy S8 Plus respektivisht.

Nëse kjo është për tu besuar, duket se fjalët se Samsung do të rrisë çmimet e flagshipit të ardhshëm të tyre ishin të vërteta. Mund të kushtojë të paktën 100 dollarë më shumë se Galaxy S7.