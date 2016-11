Cikalleshi zbulon fajtorin për mungesën me Kombëtaren shqiptare

Mos grumbullimi me Kombëtaren nuk ka mërzitur aspak sulmuesin Sokol Cikalleshi i cili ka zbuluar arsyen e krizës që po kalon me klubin e tij duke vuajtur aktivizimin me pikatore.

Ky është sezoni i tij i dytë në kampionatin turk me skuadrën Basksehir por Cikalleshi mendon se mos aktivizimi në Kampionatin Europian ka ndikuar negativisht për hapësirat e limituara me klubin e tij.

“Po t’i kthehemi Europianit në fakt unë pretendoja të luaja më shumë atje dhe të ndihmoja skuadrën, por kjo nuk ndodhi dhe sigurisht që nuk më ka bërë mirë dhe tashmë vuaj pasojat me klubin”, tha Cikalleshi.

Gjithashtu Cikalleshi ka sugjeruar që De Biasi duhet të luajë me Bekim Balajn, në mungesë të Armando Sadikut të lënduar

