Çfarë mendon Kim Mehmeti për eshtrat e zbuluar tek Ali Ahmeti

“Kalova sot te Ura e Gurit në Shkup, ku më bëri përshtypje një lypsari i vogël që këndonte shqip dhe disa hapa më tej, përmendoret e shumta dhe një lypsar tjetër që këndonte maqedonisht! Dhe nuk e di pse, por ndjeva keqardhje për kryetarin e BDI-së, i cili thuajse dhjetë vite të tëra merret me zbulimin e varrezave masive në oborrin e shtëpisë së tij – zbulim të cilën e ngriti në rrafshim e interesit më madhor për shqiptarët e Maqedonisë – dhe kurrë nuk pati kohë të shëtit nëpër ‘pyllin’ e përmendoreve në sheshin e Shkupit, ku do e shihte ‘varrin’ ku u gropos e ardhmja shqiptare e këtij qyteti si dhe, punën që bënin vëllezërit e tij të VMRO-DPMNE’së, përderisa ai i zhvarroste eshtrat e fatkeqve të panjohur! Dhe ku do e dëgjonte këndimin dygjuhësorë të lypsarëve të vegjël, që do mund ta përdorte si dëshmi se edhe gjuha shqipe, është gjuhë zyrtare në Maqedoni!”, shkruan Kim Mehmeti në Facebook.

