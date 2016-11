Çfarë kërkoi sot Ziadin Sela në Zhelinë të Tetovës?

Kryetari i LR-PDSH-së sot në mesditë ka qëndruar në restoranin “Agropolog” në Zhelinë të Tetovës, afër pikëpagesës rrugore Tetovë-Shkup mëson portali Shqipmedia nga vendngjarja. Asgjë nuk do ishte konspirative nësë në këtë restoran ku frekuentohet nga funksionarët e lartë të BDI-së në të njëjtin moment nuk gjendeshin edhe figurat e larta të kësaj partie. Ziadin Sela ka qenë pa shoqërues në restoran ndërsa aty e kanë pritur tre persona të panjohur. Koincidenca e gjithë kësaj është se në të njëjtën ditë BDI dhe LR-PDSH nisën konventat e tyre për Zgjedhjet Parlamentare, e ndoshta janë bërë tjera plane tjera të përbashkëta do të thonin gojëligët ndërsa tjerët do thonë ka qenë vetëm rastësi.Shqipmedia

