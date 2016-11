Çdo votues me foto në Listën zgjedhore më 11 dhjetor

Të gjithë qytetarët me të drejtë vote, përveç emrit, mbiemrit, datëlindjes dhe vendbanimit, do të kenë edhe fotografi në Listën zgjedhore, mëson gazeta KOHA. Kjo është një risi që për herë të parë do të aplikohet në zgjedhjet e parakohshme të 11 dhjetorit. Nga Komisioni Shtetëror i Zgjedhjeve thonë se materialet zgjedhore përmes fotove minimizojnë në masë manipulimin me votën, duke i pamundësuar dikujt që të votojë për tjetër kënd, apo komisionarët të mos bëjnë keqpërdorime me rrethimin e atyre që votojnë në Listën zgjedhore. “Risi në këto zgjedhje do të jenë fotot për çdo qytetar më të drejt votë në Listën zgjedhore. KSHZ ka bërë përpjekje që në kohë të sigurohen fotot nga ana e Ministrisë së Punëve të Brendshme për çdo qytetar. Besojmë se kjo është një mundësi e mirë që do të minimizon në masë të madhe manipulimin eventual me votën e popullit, që dikush të votojë për dikë tjetër që nuk gjendet në shtëpi. Problemin e votimit për tjetrin do ta zvogëlojë edhe fakti që Lista zgjedhore e diasporës do të jetë e veçantë krahas Listës zgjedhore në vendvotime. Poashtu, fotot në listën e zgjedhësve do të pamundësojnë edhe komisionarëve që të rrethojnë dikë që nuk është prezent në vendvotim, siç ka patur raste të tilla më herët”, thonë zyrtarë nga KSHZ.

