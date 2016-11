Çair, tallje me emrat e patriotëve shqiptarë! – VIDEO

Komuna e Çairit vazhdon të heshtë dhe nuk jep kurrfarë sqarimi për mos zyrtarizmin e emrave të dy shkollave në Çair, “Rajko Zhinzifov” dhe “Nikolla Vapcarov” të cilat duhej të emëroheshin në “Ismail Qemali” dhe “Imri Elezi”. Edhepse premtuan se gjatë ditës do të prononcohen, nga Komuna e Çairit më vonë thanë se përgjigje do të dërgojnë nëpërmjet postës elektronike, por asgjë nga përgjigja. Heshtje edhe në Regjistrin Qendror nga ku ditë më parë është shlyer nga procedimi lënda, ndërsa janë zhdukur edhe kërkesat nga shkollat “Rajko Zhinzifov” dhe “Nikolla Vapcarov”. Ankesat kishin të bëjnë me vendimin e zv/ministrit Spiro Ristovski për mos-ndryshimin e emrave të shkollave në “Imri Elezi” dhe “ Ismail Qemali”. Banorët e Çairit shprehen të revoltuar për zvarritjen e procedurës për ndërrimin e emrave. Ata madje thonë se kjo është tallje me emrat e figurave të propozuara.

“Kjo është tallje, një tradhti që nuk mbahet mend me shekuj e me shekuj, kjo është tradhti prej popullit tonë më së pari, një grusht prej popullit tonë, disa persona edhe në bashkëpunim me armikun tonë’

“BDI-ja dhe VMRO-ja, kush tjetër mundet me i ndërruar, ata janë në pushtet, ata duhet me vendos. Sigurisht që kjo është një lojë politike”

“Kjo prej partive varet, partitë e kanë këtë përgjegjësi. Kjo është tallje e fortë, jo sot jo nesër, ata janë në qeveri, pse nuk i ndërrojnë emrat, çka është problemi. Komuna e Çairit, ministrinë e ka partia shqiptare. Domethënë krejt te partitë është, popullata nuk ka faj asgjë”

Ish ministri i Arsimit Abdilaqim Ademi në fund të largimit nga posti ka firmosur vendimin për zyrtarizmin e emrave të këtyre dy shkollave kurse disa orë më vonë vendimi është shfuqizuar nga zëvendësi i tij Spiro Ristovski. Kohë më parë u zyrtarizuan vetëm emrat e dy shkollave të tjera në Çair, “Hasan Prishtina” dhe “Jashar Bej Shkupi”. Ligjore ose jo ligjore, në hyrje të shkollave në fjalë që në vitin 2012 janë vendosur tabelat me emrat e rinj të shkollave.

Comments

comments