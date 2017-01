Buttler 52 pikë, Harden një tjetër triple-double

Golden State mposhti 127:119 Denver Nuggets, për të regjistruar fitoren e 20 sezonale karshi vetëm pesë humbjeve. Favoritët për së paku finale e madhe nuk e patën edhe aq të laehtë ndeshjen, sepse rezultati ishte gati i barabartë, dhe vetëm në saje të përvojës më të madhe që kanë Warriors, në fund fituan.

Kly Thompson ishte lider i nënkampionëve duke shënuar 25 pikë, Stephen Curry realizoi 22 pikë kurse Kevin Durant 21 pikë.

Te Nuggets u dalluan Wilson Chandler dhe Nikola Jokic me nga 21 pikë secili.

Kampionët festuan edhe ndaj NO Pelicans me rezultat 90:82, për fitoren e 26 sivjet. LeBron James e kreu punën e tij ashtu siç duhet duke shënuar 26 pikë, 7 kërcime e 6 asistime. Pas tij qëndruan Channing Frye me 14 pikë, ndërsa Kevin Love, Richard Jefferson dhe Kay Felder i shtuan nga 12 pikë secili. Te Pelicans për të cilët ishte kjo humbja e 22, u dalluan Anthony Davis me 20 pikë e 17 kërcime dhe Byddy Hield me poashtu 20 pikë të shënuara.