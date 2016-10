Bursistë të rinj të kompanisë EVN Maqedoni

Shkup – Kompania EVN Maqedoni ka ndarë katër bursa të reja për studentët e Fakultetit të Elektroteknikës dhe Teknologjive Informatike nga Shkupi. Studentët me mesataren më të mirë të drejtimeve Sistemet energjetike dhe Burimet e ripërtërishme të energjisë, në vitet e ardhshme do të marrin një mbështetje financiare në lartësi prej 6.000 denarësh, një mundësi për punë praktike në kompaninë EVN dhe në fund të studimeve do të marrin edhe oferta për punë në kompani, nëse e mbajnë mesataren e lartë dhe nëse fitojnë njohuritë dhe aftësitë e nevojshme. “Kjo ngjarje tregon se tradita e dhënies së bursave për studentët më të mirë të rinj nga kompanitë elektroenegjetike vazhdon dhe në këtë mënyrë tregon se ky projekt ka shumë efekte pozitive. Prandaj ne do të mbetemi edhe më tej të përkushtuar për t’i ndjekur rezultatet tuaja dhe për t’i çmuar investimet tuaja”, tha d-r Igor Gievski, anëtar i Bordit Drejtues të kompanisë EVN Maqedoni në ndarjen solemne të bursave. “Mbështetja e kuadrove të rinj dhe profesionalë nuk është vetëm pjesë e përgjegjësisë shoqërore të kompanisë, por ajo është edhe një nga strategjitë e EVN-së për zhvillimin e sektorit energjetik në vend. Që nga vetë fillimi jemi të përfshirë në dhënien e bursave për kuadrot e talentuar profesionalë të Fakulteteve Energjetike. Deri më tani, 27 studentë janë bërë bursistë tanë, kurse tashmë 8 prej tyre janë kolegë tanë, të cilët pas studimeve kanë marrë një ofertë për punë në EVN Maqedoni. Kjo do të thotë se ata për një kohë shumë të shkurtër bankat studentore i kanë zëvendësuar me byro pune”, tha Gievski. Kompania EVN i ka hapur dyert e saj për studentët e talentuar që ndjekin edhe punën praktike, marrin pjesë në programet e specializuara të punësimit dhe janë pjesë e programit të bursave. Ky është viti i gjashtë me radhë që tri kompanitë energjetike në Maqedoni: EVN, MEPSO dhe ELEM japin bursa për studentët më të talentuar të Fakultetit të Elektroteknikës dhe Teknologjive Informatike nga Shkupi.

