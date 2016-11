Gianluigi Buffon nëse do të luajë sonte në mbrëmje ndaj Gjermanisë, gjë që është thuajse e sigurt do të barazojë rekordin e futbollistëve europian me më shumë ndeshje me kombëtaret.

Në vendin e parë deri më tani ka qenë Casillas me 167 ndeshje me Spanjën, shifër që mund të barazohet nga portieri italian. Ndërkohë që rekordin absolut në botë e mban egjiptiani Ahmed Hassan me 184 ndeshje

Comments

comments