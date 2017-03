Buffon: Kurora e trefishtë, një fjalë e vështirë

Portieri i kampionit në fuqi në Itali, Juventusi, Gianluigi Buffon, shprehet se ka bërë tifo për Napolin kundër Real Madridit. “Bëra tifo për Napolin me gjithë zemër, për 55 minuta luajti si i barabartë kundër Realit”, tha Buffon. Megjithatë i vjen keq për humbjen e Napolit me 3:1 dhe eliminimin nga Champions League. Ai flet edhe për synimet e Juventusit: “Kurora e trefishtë është një fjalë e vështirë për ta thënë. Duhet të synojmë gjëra të mëdha sepse jemi Juventus, por duhet dhe të qëndrojmë me këmbë në tokë. Ne do të provojmë pavarësisht se ndonjëherë gjërat shkojnë mirë, dhe herë tjetër keq”, ka thënë Buffon.