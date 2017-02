Bomber Jacket, modeli më i dashur nga VIP-at

Satin apo në stilin Varsity, me zinxhirë apo susta, e shkurtër apo oversize, me një ngjyrë apo me kontraste, nuk ka rëndësi. Po flasim për bomber, xhupi i dashur për VIP-at.

Ato mund të kombiohen si me veshjet sportive, të përditshmet, por edhe me stil dhe elegancë në mbrëmje.

Mes adhuruesve të klasikes, me xhins janë Karlie Kloss, Gisele Bunchen dhe Gigi Hadid. Ndërsa e motra, Bella, e zgjedh të shkurtër dhe e kombinon me një palë pantallona kamuflazhi.

Ka dhe nga ato që i veshin për ti kombinuar me fund dhe pantallona të shkurtra, si Selena Gomez, Jesiça Alba apo Taylor Swift me minifund.