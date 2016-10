BMW X6M më e shndritshmja që keni parë ndonjëherë

Kjo është vetura që bie më së shumti në sy.

Lumma Design është e njohur për krijimin e veturave të jashtëzakonshme, përjashtim nuk bën as kjo BMW X6M, e cila është modifikuar me pakon Lumma X6 R, transmeton Express. Ky X6 ka një pamje më agresive e cila kompletohet me rrotat Lumma 22 inç dhe kapakun e motorit me fibra karboni.

Spojlerët vijnë të ulët, dritat e mjegullës LED si dhe katër tubat e shkarkimit të vendosura ngjitur ne njëra tjetrën në mes.

Me pakon Lumma X6 R, motori 4.4-litër V8 me turbo të dyfishtë i cili prodhon 575kf, me anë të kësaj pako ai prodhon 750kf.

Comments

comments