BMW X2 SUV spiunohet gjatë testimit – FOTO dhe VIDEO

BMW do të zgjerojë linjën e SUV të saj me modele sportive të X1, X2 e X3.

BMW X2 i ardhshëm, është modeli më i ri në linjën ‘X’ të SUV dhe crossover, ndërsa është spiunuar gjatë testimit në formën e tij të prodhimit.

Vetura e spiunuar është shumë mirë e kamufluar, pasi nuk mund të vërehen detajet dhe nuk dihet sigurt se kur do të dalë në shitje, por pritet në vitin 2018, transmeton koha.net.

X2 i ri do të jetë modeli i tretë “Sports Acticuty Coupe” që do të lansohet nga BMW, së bashku me X6 e X4 të ri.

Sipas shefit të dizajnit, Adrian van Hooydonk, X2 i ri është i dizajnuar si veturë që “kombinon kënaqësinë dhe praktikën”.

Comments

comments