Masa e saj në The Only Ëay Is Essex ishte një rast që u injorua dhe juve do të ju mungojë ajo.

Por, George Harrison është siguruar që të marrë gjithë vëmendjen, derisa po qëndron për pushime në Barcelonë të Spanjës, përcjell Bota sot.

Ish ylli i Towie, 21 vjeç, ka bërë që të gjithë të kthejnë kokën për ta shikuar, derisa u shfaq me rroba plazhi të zeza, duke treguar figurën e saj mahnitëse.

Me këmbët e gjata, të pasmet dhe gjoksin seksi, biondja dukej tejet seksi

