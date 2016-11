BESA mes qindra personash mbrëmë hapi shtabin në Poroj të Tetovës – FOTO

Pas vizitave të shumta të nëndegëve dhe shtabeve të komunës së Tetovës, Rilindje me Besë me prezencë masovike mbrëmë promovoi edhe hapjen e shtabit në fshatin Poroj.



Ta pranishmëve iu drejtuan me fjalë rasti Kastriot Rexhepi, Sedat Sulejmani, Binas Pajaziti, Adnan Azizi dhe Skender Rexhepi.



