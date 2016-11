Bentley pas 13 viteve ridizajnon komplet Continental GT e ri – FOTO

Bentley Continental GT është qe 13 vite në treg, dhe pavarësisht përditësimeve, dukja bazike, teknologjia e arkitektura kanë mbetur të pa prekur.

Por kjo do të ndryshojë duke iu shtuar më shumë fuqi, kursim karburanti e do të jetë më luksoz në gjeneratën e ardhshme të Bentley që do të debutojë në vitin 2018.

Modeli i ri Bantley Continental GT është fotografuar gjatë testimit, ndërsa thuhet se do ta ketë platformën MSB, e cila fillimisht është përdorur në Porsche Panamera, e që konsiderohet më e lehtë se platforma e tanishme e Continental. Me trupin e ri nga alumini, GT do të jetë rreth 150 kilogramë më i lehtë, me shasi të re e edhe me motor të ri.

Motorin do ta ketë 6.0 litërsh W12 i cili prodhon 600 kuaj fuqi ndërsa fillimisht është përdorur në Bentayga SUV, por do të ketë edhe versione të tjera më modeste, 4.0 litërsh twin-turbo V8. Shefi i Bentley, Wolfgag Durheimer gjithashtu ka treguar se do të ofrohet edhe versioni hibrid në Continentalin e ri.

Bentley ka në opsione për të prezantuar edhe motorin e parë me diesel në Continental. Kjo veturë pritet të dalë në prodhim si coupe sportive me 2+2 ulëse.

Comments

comments