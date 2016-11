Këngëtarja shqiptare Bebe Rexha ishte një nga yjet botërore që shkëlqeu me performancat e saj në ceremoninë ndarëse MTV EMA 2016.

Shumë yje performuan në ceremoninë që zgjati më tepër se dy orë të dielën në Holandë.

Bebe Rexha performoi “I Got You” si dhe këngën e saj në bashkëpunim me DJ e mirënjohur Martin Garrix “In The Name of Love”, të cilat mund t’i shikoni më poshtë.

FOTO:



VIDEO:



Bebe Rexha Performs At The EMAs! by videosuploaded01

