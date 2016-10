“BDI kërkon shtyrje të zgjedhjeve shkaku i rënies së rejtingut” – VIDEO

Kryetari i LD-së, Pavle Trajanov, vlerëson se partitë në pushtet VMRO-BDI-DPMNE, me çdo kusht po mundohen t’i shtyjnë zgjedhjet:

“Fillimisht mendoj se BDI angazhohet që me çdo kusht të gjejë arsyetime se pse duhen të shtyhen zgjedhjet, kjo është për shkak të rejtingut të ulët që e ka. Mirëpo analizat tregojnë se VMRO DPMNE po stagnon me rejtingun e sajë, dhe prandaj kërkojnë mënyrë që bashkarisht ta menaxhojnë këtë proces. Me siguri këto informacione kanë arritur edhe deri te LSDM-ja”, ka thënë Trajanov.

Comments

comments