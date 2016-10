Barça projekton mbrojtësin e Bayern-it për në janar

Barcelona e ka një Rafinha (Alcantara) në skuadër, por duket se dëshiron të bëjë dy. Duke kërkuar për një mbrojtës të djathtë me përvojë, klubi katalanas raportohet se ka përfunduar duke hedhur sytë nga … Bayern München. Fatlumi është pikërisht braziliani Rafinha, i cili më parë ka luajtur te Schalke 04 dhe te Genoa. 31-vjeçari shihet si zgjidhje e mundshme për merkaton e janarit, duke parë se Aleix Vidal është me një këmbë larg Katalonjës. Me largimin e 33-vjeçarit Dani Alves te Juventusi, skuadra “blaugrana” nuk ka asnjë alternativë cilësore në krahun e djathtë, duke u detyruar të luajë me një mesfushor si Sergo Roberto ose me një mesfushor të kthyer në qendërmbrojtës prej disa vitesh dhe së fundmi në mbrojtës të djathtë si Javier Mascherano.

Kontrata e shtatshkurtrit Rafinha në Mynih përfundon në verën e ardhshme, por vështirë se rekordmenët mund të heqin dorë prej tij, sepse është zëvendësuesi ideal i kapitenit Philipp Lahm. Ai kurrë nuk ankohet, madje shpesh e quan gjermanin si mbrojtësi më i mirë në botë për krahun e djathtë. Në tre vitet e tij në “Allianz Arena”, Pep Guardiola tregoi shumë besim tek ai, ndryshe nga Carlo Ancelotti. Arsyeja kryesore pse Rafinha nuk pritet të transferohet në “Camp Nou” është se këtë sezon ai nuk mund të luajë në Champions League, sepse është aktivizuar si lojtar i Bayern-it. Sipas asaj që shkruan “El Mundo Deportivo“, hierarkia katalanase po ndjek edhe veteranë si Darijo Srna (34 vjeç), Stephan Lichtsteiner (32 vjeç), Bacary Sagna (33 vjeç) dhe Pablo Zabaleta (31 vjeç).

