Agjenti i Gabriel Barbosa sulmon drejtuesit e Interit. Mos aktivizimi i sulmuesit të klubit zikaltër, i njohur me nofkën Gabigol, ka bërë që menaxheri i tij, Wagner Riberio të reagojë ashpër ndaj drejtuesve të Interit. Në lidhje më të ardhmen e sulmuesit brazilian, Riberio ka pasur mendime të ndryshme. Në disa raste ai shprehur pro largimit të lojtarit të tij, e në disa raste kundër, por kësaj here lamtumira duket e pashmangshme.

“Në Janar do të flas me drejtuesit e klubit edhe me trajnerin Pioli, për të kuptuar se cfarë kanë ndërmend të bëjnë me Gabigol. Do t’i japin ndonjë shans apo ndoshta do të ishte më mirë që ai të largohej nga skuadra. Është e papranueshme që klienti im të mos aktivizohet. Atij po i mohohet e drejta për t’i dhënë një mundësi dhe ky është një veprim aspak normal, nga ana e Presidencës së Interit por, edhe e trajnerit. Nuk dua ta detyroj trajnerin Pioli por nëse nuk ndërmend ta aktivizojë, do të ishte më mirë që pjesën e mbetur të sezonit ai të luante diku tjetër”