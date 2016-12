Aventador i ri ka 740 KF dhe ngasje në 4 rrota

Lamborghini ka publikuar fotot dhe detajet teknike të Aventador S, të ristilizuar, i cili krahasuar me paraardhësit ka marrë një injeksion të fuqisë në formën e një shtesë prej 40 kuaj-fuqi (KF).

Prodhues italian ka përdorur ridizajnimin e top modelit të tij jo vetëm në ndërhyrje estetike por edhe në përmirësime të tjera të automjetit, ndërsa makina e re mori një “S” në emër.

Dizajni i jashtme i Aventador është kryer nën ndikimin e versionit Superveloce (SV), kështu që makina tani duket më agresive duke ju falënderuar ndarësit më të theksuar përpara të makinës dhe mbrojtësit tërësisht të ridizajnuar, me hapje më të mëdha për ajër.

Aventador i ristilizuar përveç shtesës me shkronjën “S” ka marrë një emërtim të ri – LP 740-4. Kjo do të thotë se ofron 740 kuaj-fuqi (40 kf më shumë se më parë), ose 544 kW.Motori është i lidhur me një ndërrues të shpejtësive ISR, me shtatë shpejtësi, dhe fuqia, si deri tani, transmetohet në të dy boshtet, në 4 rrota. Pavarësisht nga “kuajt” shtesë, momenti rrotullues maksimal është i pandryshuar (690 Nm në 5,500 r/min), por Lamborghini thotë se është rritur shpejtësia maksimale e rrotullimeve të motorit, nga 8.350 r/min në 8500 r/min.