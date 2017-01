Autoritetet franceze sot vendosin për Haradinajn

Kreu i Aleancës për Ardhmërinë e Kosovës, Ramush Haradinaj, sot pritet të dalë sërish para trupit gjykues në qytetin Colmar të Francës, ku do të mësohet nëse do të lirohet apo do të vazhdojnë procedurat e mëtutjeshme për ekstradim në Serbi.

Avokati i tij, Arianit Koci, pati thënë se shpreson që ish-komandanti i Zonës së Dukagjinit, sot do të lirohet me kusht, deri në përfundimin e procedurës dhe dhënies së vendimit përfundimtar.

Ndërsa, me iniciativën e grupit të asamblistëve nga Aleanca për Ardhmërinë e Kosovës, mbështetur edhe nga grupet tjera politike, Kuvendi i Komunës së Gjakovës do të mbajë seancë të jashtëzakonshme për rastin e ndalimit të kryetarit të AAK-së, Ramush Haradinaj.

Në fund të seancës, Kuvendi i Komunës së Gjakovës pritet të votojë një deklaratë të përbashkët.