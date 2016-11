Artistët shqiptarë në Maqedoni në gjendje të mjerueshme

Aktori i njohur Bajrush Mjaku ka shprehur shqetësime se artistët shqiptarë në Maqedoni janë të diskriminuar, madje edhe kur vie puna tek paga.

“Pagat mujore për artistët shqiptarë janë më të ulta se për ata maqedonas. Diskriminimi vjen në bazë të një vendimi që ka sjellë Ministria e Kulturës në vitin 2006, për një marrëveshje kolektive në mes të sindikatës së teatrit që duhet të nënshkruhet me Drejtorinë e Teatrit dhe Ministrinë e Kulturës. E nënshkrimi i kësaj marrëveshje mungoi nga vetë të punësuarit në teatër” ka thënë Mjaku në një intervistë në emisionin Ballë Për Ballë, Klan Kosova.

Për më tepër Mjaku vlerësoi që shfaqja e shqetësimeve të artistëve është e kotë, ngaqë nuk kanë se kujt t’i drejtohen dhe se kultura në përgjithësi është lënë anash nga partnerët shqiptarë të koalicionit.

“Kemi dalë me deklaratat dhe qëllimet tona, mirëpo kjo është e kotë. Edhe disa vite jam i sigurt që nuk do të mund të arrihet kjo. Më vjen keq për gjeneratat e reja, që janë mësuar që të rrinë e të mos punojnë, për vetë faktin që janë të vetëkënaqur me një vend pune dhe me ato pak rroga” deklaroi artisti Mjaku.

Në lidhje me arkitekturën e re të Shkupit, Mujaku ka shprehur pakënaqësinë e tij duke thënë që është bastarduar qendra e qytetit.

“Ky është një kopsht i pakuptimtë, jo një qendër e qytetit” përfundoi Bajrush Mjaku.

