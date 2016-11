Arsyeja pse femrat nuk duhet të mbajnë reçipeta kur flenë

A e keni ditur përse nuk duhet të vishni reçipeta kur shkoni në shtrat për të fjetur? Nëse jo, mësojeni më poshtë dhe mos e përsërisni më këtë gabim.

Reduktohet qarkullimi i gjakut

Ky është një problem veçanërisht nëse reçipetat tuaja janë shumë të ngushta, dhe kjo mund ta bëjë edhe gjumin mjaft të pakëndshëm.

Hiperpigmentimi

Pjesa elastike e reçipetave mund të shkaktojë njolla të errëta në lëkurë nëse është shumë e ngushtë. Kjo mund të bëhet edhe më e keqe nëse i mbani ato më gjatë, kështu që t’i jepni lëkurës tuaj një pushim gjatë natës mund të mos jetë një ide e keqe.

Djersitje dhe irritim i lëkurës

Reçipetat mund të çojnë në skuqje dhe kruarje në përgjithësi. Është mirë për lëkurën tuaj që ajo të marr pak ‘frymë’ gjatë natës, kështu që hiqni ato kur shkoni për të fjetur.

Nuk mund të pushoni siç duhet

T’i mbash reçipetat veshur edhe gjatë kohës së gjumit mund të shkaktojë më shumë lodhje se sa pushim. Nëse i mbani veshur gjatë natës ato do të bëjnë që të keni një gjumë të parehatshëm.

Bllokim limfatik

Kjo mund të ndodh nëse reçipetat tuaja janë të ngushta. Nëse reçipetat janë të ngushta, ato mund të shkaktojnë edemë apo grumbullim të lëngjeve në gjinjtë tuaj.

Ciste apo irritime të tjera

Kjo mund të ndodh nëse vazhdimisht flini me reçipeta. Nëse vazhdoni të insistoni për të fjetur me to, sigurohuni që ato të jenë të lirshme mjaftueshëm dhe jo të ngushta.

Rriten shanset për kancer në gji

Në një studim të kryer vite më parë, konstatoi se të mbash reçipetat jo vetëm duke fjetur por edhe gjatë ditës rriten shanset për kancer në gji, shkruan noa.al. Kështu, shumica e femrave në botë po zgjedhin që të mos veshin fare reçipeta.

Comments

comments