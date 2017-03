Arsenali kontakton Enrique-n, ja çfarë thotë spanjolli

Trajneri i Barcelonës, Luis Enrique zejen e trajnerit duket se do të vazhdojë në Angli.

Mediat britanike shkruajnë se spanjolli, i cili ditë më parë konfirmoi largimin e tij nga ‘Blaugranat’, është në kontakt me Arsenalin.

Trajneri aktual i ‘Topçinjve’, Arsene Wenger mund të largohet nga ‘Emiratës’ në fund të këtij edicioni, dhe besohet se krerët e Arsenalit janë duke menduar për ‘timonierin’ e ri.

I pyetur për Premier League, Enrique tha: “Unë nuk e di se çfarë do të ndodhë në të ardhmen, por unë e di se gruaja ime nuk do të jetë e kënaqur nëse unë do të rrijë në shtëpi për tre vjet”. “Tani ajo mund të pranojë motin britanik në qoftë se është një opsion për në Angli”, tha Enrqiue.