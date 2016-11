Arifhikmeti rikthehet në ‘O sa mirë’?

Një video e hedhur në rrjetet sociale ka bërë të flitet se aktori Xhevdet Jashari i njohur për rolin e Arifhikmetit do rikthehet në serialin ‘O sa mirë’ serial ky që i dha famën atij.

E burime të sigurta të lajminet brenda stafit të ‘O sa mirë’ bëjnë të ditur se kjo gjë është e vërtetë dhe se Arifhikmetin shumë shpejt do ta shohim në episodet e reja që janë duke u xhiruar. Po të njëjta burime kanë theksuar se janë duke u parë mundësitë që përpos Arifhikmetit të rikthehen edhe disa nga aktorët tjerë të larguar nga ky serial. Brenda ‘O sa mirë’ nuk do të ketë ndryshime tjera sa i përket aktorëve aktual, madje nuk do të largohen as Stupcat edhe pse këta të fundit janë të angazhuar në xhirimin e serialit ‘Egjeli’.

