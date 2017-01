Apel për ndihmë: Familja Neziri nga Rogla, jetë në mjerim – VIDEO

Kjo është dymbëdhjetë vjeçja Hatixhe Neziri nga fshati Rogle.

“Shoqet kanë tesha të mira, unë nuk kam! Hiç.”

Lotët e saj flasin më shumë se gjithçka tjetër për vuajtjen që po përjetonte Hatixhja.

Ajo nuk dëshiron asgjë më shumë se një shtëpi.

“Unë e dua vetëm një shpi.”

Familja Neziri po jetonte në një shtëpi të huaj, thuaj se të rrënuar dhe pa kushte.

I ftohti këto ditë po ua vështirësonte edhe më shumë jetën familjes pesë anëtarëshe Neziri.

Pa energji elektrike dhe pa ujë të pijshëm, pa banjë e pa kuzhinë, në këtë dhomë të ftohtë kalonin kohën 5 anëtarët e familjes.

I ftohti depërtonte nga të gjitha anët, ndërsa ky shporet i vjetër i shkatërruar që tymoste dhomën, nuk ngrohte thuaj se asgjë.

Kryefamiljari Selim Neziri thotë se për shkak të sëmundjes së veshkave e ta vështirë të punojë punë fizike. Ai kërkon ndihmë për të ndërtuar së paku një dhomë të izoluar, që të mos kishte më dert fëmijët të cilët po ngrinin nga i ftohti këto ditë kur temperaturat po shënojnë 20 gradë nën zero.

“Hallin e kamë sepse jemi pa tokë, pa shtëpi, pa asgjë. Vetëm këtë që e shihni, edhe kjo nuk është e imja. Ky dimër është shumë i ftohtë, rrymë nuk kemi gati 3 muaj, dru na kanë sjellë nga pak mirëpo përsëri është ftohtë”, u shpreh Selim Neziri, Kryefamiljari.

Kryesia e fshatit Rogle i kishte premtuar një tokë ku do të ndërtonte shtëpinë, andaj atij i duhet ndihmë financiare vetëm për të ndërtuar shtëpinë.

Zonja e shtëpisë Qefajete Neziri thotë se e ka shumë të vështirë që të jetojë në kushte të këtilla. Ajo tregon se shpesh herë nuk ka se çfarë të ju jap për të ngrënë fëmijëve. Nëna e tre fëmijëve ishte e sëmurë edhe nga zemra, por mungesa e kushteve e shtynte atë që të lajë teshat në dorë. Ajo thotë se e ka të pamundur ta mbajë higjienën në kushte të këtilla.

“Rrobat dhe kova i kam jashtë. I lava të gjitha me borë sepse nuk kemi ujë. Unë e shkrijë borën dhe e përdori në vend të ujit. Dua të kem rrymë, ujë dhe kushte elementare sepse jetojmë në kushte jo të mira, nuk kemi as sudupera e as banjë”, tha Qefajete Neziri, zonja e shtëpisë.

Në mungesë të ujit, familja mbushte këto plastika me borë dhe i afronte afër shporetit, që të bora të shkrihet dhe më pas ta përdorin në vend të ujit.

Ata na përcollën me shpresën se njerëzit bamirës do ju dalin në ndihmë, që edhe ato të kenë një kasolle të ngrohtë ku do ta kalonin kohën.