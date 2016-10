Anketa më e re në Maqedoni tek shqiptarët, rritet simpatia për BESA dhe LSDM

Instituti për Hulumtimin e Politikave dhe Qeverisjes së Mirë gjatë periudhës së kaluar 6-mujore e ka ndjekur në vazhdimësi mendimin publik dhe ka realizuar hulumtim në lidhje me tematikat rreth krizës politike, si dhe rejtingjet e partive politike shqiptare në Republikën e Maqedonisë.

Për shkak te modelit zgjedhor, IHPQM zbaton metodologji të veçantë për zonat dhe komunat, në të cilat shqiptarët janë shumicë, me qellim që kështu ta arrijë saktësinë e besueshmërisë dhe preferencën e shqiptarëve ndaj partive politike shqiptare.

Anketa është realizuar duke zgjedhur respondentë të rastit, ndërsa mostra është stratifikuar për të ruajtur përfaqësimin e popullatës në komuna dhe njësi zgjedhore, ku shqiptarët janë shumicë. Në këtë mostër janë ruajtur specifikat karakteristike të popullatës, siç janë: gjinia, mosha, arsimi dhe vendbanimi rural/urban, duke e përcjellë edhe distrubuimin gjeografik të gjithë popullatës.

Hulumtimi është bërë përmes telefonit me 1000 të anketuar, per secilen anketë. Gabimi margjinal i kësaj ankete është +/- 3%.

Konstatimi i përgjithshëm është se rezultatet e anketës dëshmojnë se fitues apsolut nuk do të kete. Verehet se rejtingu I BDI-se eshte zvogluar, ne këto zgjedhje befasia do jet levizja BESA e cila ka rritje te konsidrueshme ne rejnting. Mund të konstatohet se numri I deputetëve shqiptarë do të ulet, përqindje e konsiderueshme e shqiptarëve do votojnë për LSDM –në

Për më tepër, shihni rezultatet e përgjithshme në paraqitjen me përqindje

BDI 13.4

BESA 10.2

PDSH 6.3

LR-PDSH 5,0

RDK-Vesel Memedi 1.3

RDK-Fadil Zendeli 1.9

UNITETI 0,8

LSDM 4,0

TJeter 0,7

Asnjere ska nuk votoj

гласам 31,6

NUk e di /ska pergjigje 24.8

Gjithesej 100,0

